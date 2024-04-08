Уровень воды в Орске начал снижаться, в Оренбурге – продолжает подниматься

В городе Орске начал спадать уровень воды в реке Урал. На утро 8 апреля этот показатель составил 963 сантиметра, за сутки он упал на 9 см, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области. Вместе с тем уровень реки Урал в Оренбурге продолжил повышаться – за сутки рост составил 16 см, вода поднялась до 872 см. Опасной считается отметка 930 см, отметили в горадминистрации. Пик паводка в областном центре ожидается 10 апреля.

По данным региональным властей, в целом по области уровень водоемов прибавился от 8 до 30 сантиметров. Так, уровень Урала в Илеке вырос на 24 см и достиг 890 см. В Бузулуке уровень реки Самары повысился на 40 см – до отметки 948 см. В то же время в некоторых населенных пунктов наблюдается падение уровня воды – от 3 см в Бугуруслане до 19 см в Новосергиевке. В Краснохолме уровень реки Черной за сутки упал на 219 см и составил 73 см.

По состоянию на утро 8 апреля в Оренбуржье остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок. «Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них в 33 ПВР размещено 1213, в том числе 210 детей», – говорится в сообщении. За сутки по области вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков.

В Орске подтоплен 6641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей. В городе продолжается частичная эвакуация. Утром мэрия приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый в пункт временного размещения.

По информации областных властей, на данный момент в Оренбурге подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. В зоне подтопления находятся 1973 дома, за сутки их количеств увеличилось на 170, и 8569 приусадебных участков (за сутки вода зашла еще на 480 участков). В горадминистрации уточнили, что из зоны подтопления эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

По расчетам Росгидрометцентра, пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов областного центра, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал, сообщила пресс-служба губернатора.

«Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля», – добавили в пресс-службе.

Напомним, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с паводком. В Орске после прорыва дамбы затопило Старый город, часть Нового города и ряд поселков, входящих в состав населенного пункта. В воскресенье, 7 апреля, правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. В Оренбурге, Орске и других населенных пунктах проводится частичная эвакуация. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сообщил, что в этом году регион столкнулся с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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