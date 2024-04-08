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Понедельник, 8 апреля 2024, 17:18 мск

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ВСУ ударили дроном-камикадзе по молоковозу в Белгородской области

Архив, фото: Минобороны РФ

Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел на трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа.

После удара дрона по молоковозу произошел взрыв. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна, уточнил глава региона.

Накануне в Белгородском районе при отражении атаки украинских беспилотников погибла девушка, ранения получили двое детей и двое взрослых. Осколки одного из сбитых вражеских дронов упали на легковой автомобиль, в котором ехала семья из шести человек.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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