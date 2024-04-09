Власти объявили эвакуацию в Кургане

Администрация Кургана объявила срочную эвакуацию жителей четырех районов и ряда СНТ в связи с подъемом уровня воды в реке Тобол. Жителей Звериноголовского округа в регионе обязали немедленно покинуть затопляемую зону.

«В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! Необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления», – говорится в объявлении.

Власти Звериноголовского округа объявили обязательную эвакуацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что за четыре часа уровень в реке Тобол в районе села Звериноголовского поднялся до 770 см или более чем на метр с за четыре часа.

«Сирены оповещают об обязательной эвакуации. Жители сел Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, д. Верхняя Алабуга! Покиньте затопляемую зону! Если переезжать некуда, вас разместят в ПВР до урегулирования ситуации», – говорится в официальном блоге администрации округа.

Накануне местные власти ввели режим ЧС в Звериноголовском муниципальном округе. Жителей шести поселений призвали эвакуироваться до подхода воды. Жителям столицы региона посоветовали сделать месячный запас питьевой воды.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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