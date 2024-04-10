ПВО сбила пять украинских БПЛА над Брянщиной

Киевский режим атаковал приграничные районы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 10 апреля пять аппаратов были сбиты над Брянской областью.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

Накануне женщина с ребенком стали жертвами артиллерийского обстрела поселка Климово Брянской области с украинской стороны.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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