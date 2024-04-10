Обстрел ВСУ повредил ЛЭП в курской деревне

Утром 10 апреля украинские боевики обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе. В результате повреждена линия электропередачи, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. В нескольких домовладениях в результате обстрела выбиты окна. Повреждена линия электропередачи, аварийная бригада приступит к восстановлению, когда это будет безопасно», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Старовойт заверил, что владельцам пострадавшего имущества помогут с ремонтом. Специалисты местной администрации и оперативных служб продолжают подомовой обход для уточнения информации о повреждениях.

Накануне украинский дрон сбросил бомбу на комплекс бывшего спиртзавода. Случился пожар, но его быстро потушили. Пострадавших не было.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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