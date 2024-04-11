Еще один украинский дрон сбит над Брянской областью

Средства противоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, попытка ВСУ атаковать российский регион пресечена около 9 часов утра.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что вражеский дрон сбит над территорией Севского района. «Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 11 апреля над Брянской областью был уничтожен один украинский беспилотник. Всего за ночь в шести регионах РФ было нейтрализовано 12 дронов ВСУ.
Брянск, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»