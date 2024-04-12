ПВО сбила украинские дроны над Ростовской и Белгородской областями

Украинские боевики атаковали российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа. Аппараты сбиты над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что дрон сбит в районе Новошахтинска. «Предварительно, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», – написал глава региона в своем блоге.

По данным ВКС России войсками ПРО и ПВО за два года спецоперации уничтожено более 30 тыс. украинских средств воздушного нападения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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