Над Белгородской областью сбили еще пять дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Попытка атаки пресечена около 10:00. ВСУ пытались ударить по территории региона БПЛА самолетного типа.

Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

В свою очередь, белгородские паблики сообщили, что около 9:30 дрон врезался в офисное здание на 5-м Заводском переулке. Судя по видео с места происшествия, у здания повреждена часть фасада.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью в Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник. Еще четыре дрона были нейтрализованы в Ростовской области.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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