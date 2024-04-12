Два человека пострадали в Белгороде из-за атаки украинского дрона

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал Белгород утром 12 апреля. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, БПЛА врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.

«В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго – осколочные ранения верхней и нижней конечностей», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале. Пострадавшие госпитализированы.

У здания, куда врезался беспилотник, поврежден фасад, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в 8:51 в Белгороде была объявлена угроза атаки дронов. Сигнал тревоги действовал более 2,5 часа.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 10:00 над Белгородской областью были сбиты пять беспилотников ВСУ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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