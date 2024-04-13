Над Белгородской областью за утро сбили два украинских дрона

Средства противоздушной обороны за утро сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России

По данным ведомства, попытки атак ВСУ по объектам по территории региона пресечены около 9:00 мск и около 10.30 мск.

О пострадавших и повреждениях информации пока не поступало.

Во время вчерашней атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали, по уточненным данным, три человека, сообщил белгородский губернатор Гладков. По его словам, еще одна пострадавшая сама обратилась к врачам с острой акустической травмой уха. После оказания медпомощи женщина отпущена домой на амбулаторное лечение.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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