В затопленном Оренбурге продолжает снижаться уровень воды в Урале

Сегодня в Оренбурге впервые с начала рекордного паводка снизился уровень воды в реке Урал. На 14:00 14 апреля он составил 1180 см, сообщила городская администрация. «С 8 утра Урал у Оренбурга показывает снижение уровня – за шесть часов он уменьшился на 5 см», – говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 уровень воды в Урале в Оренбурге снизился еще на 2 см, до 1179 см. Однако этот показатель почти на 2,5 метра превышает критическую отметку в 930 см. Уровень воды в реке Сакмара с 8:00 до 14:00 остается прежним и составляет 739 см.

По информации замглавы администрации Оренбурга Алексея Кудинова, за сутки в городе было затоплено еще 1 тыс. домов и около 2 тыс. приусадебных участков, сообщает ТАСС. «В настоящий момент по-прежнему остается перекрытой основная магистраль, соединяющая с Южным микрорайоном, – улица Донгузская, а также улица Уральская и часть дорог в Авиагородке. По мере уменьшения уровня воды в реке Урал улицы будут открываться», – рассказал чиновник.

В Оренбургской области в зоне сильнейшего паводка остаются почти 13,5 тыс. жилых домов и 20,5 тыс. придомовых участка, сообщила пресс-служба МЧС России. За прошедшие сутки от воды освободилось 1 564 жилых дома и 1 422 участка.

В Оренбурге ситуация с паводком остается напряженной. В зоне подтопления – 3 978 домов и 8 559 придомовых участков. Эвакуированы 1 738 человек, в том числе 334 ребенка.

В селе Никольском под Оренбургом объявлена эвакуация из-за подъема воды. В Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

Меж тем вода продолжает отступать из затопленного Орска. За сутки вода ушла из 1 230 жилых домов и приусадебных участков. Остаются подтопленными 3 753 дома и приусадебных участка. Эвакуировано 2 557 человек, в том числе 801 ребенок.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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