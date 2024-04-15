Атака ВСУ повредила объект связи в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Краснояружском районе. Взрыв повредил объект связи, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Село Графовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», – написал глава региона в своем блоге.
Часом ранее ВСУ предприняли еще одну атаку на Белгородскую область. Беспилотник сбросил бомбу на село Глотово Грайворонского округа, что привело к пожару в ФАПе.
«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал», – добавил губернатор.
Накануне украинский дрон сбросил бомбу на маршрутный автобус на окраине Донецка. Ранена женщина из числа пассажиров.
Белгород, Наталья Рязанова
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