Атака ВСУ повредила объект связи в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Краснояружском районе. Взрыв повредил объект связи, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Графовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», – написал глава региона в своем блоге.

Часом ранее ВСУ предприняли еще одну атаку на Белгородскую область. Беспилотник сбросил бомбу на село Глотово Грайворонского округа, что привело к пожару в ФАПе.

«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал», – добавил губернатор.

Накануне украинский дрон сбросил бомбу на маршрутный автобус на окраине Донецка. Ранена женщина из числа пассажиров.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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