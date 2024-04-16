Задержан украинский агент, подорвавший в Москве машину экс-сотрудника СБУ

ФСБ сообщила о задержании украинского агента, совершившего подрыв в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

По данным спецслужбы, задержанным оказался гражданин России 1983 года рождения. Служба безопасности Украины завербовала мужчину в октябре 2023 года. Отмечается, что задержанный после начала специальной военной операции выехал на Украину. Как отметили в ФСБ, задание фигуранту дал куратор, который «действовал по прямому оказанию главы СБУ Василия Малюка*».

В Россию мужчина прибыл в марте этого года, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал СВУ и позднее заминировал автомобиль бывшего сотрудника СБУ в Москве в районе места его проживания.

В российской спецслужбе напомнили, что столичное управление СК РФ возбудило по факту подрыва машины экс-сотрудника СБУ уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 275 («Государственная измена») УК РФ, по которым ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Там подчеркнули, что все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранцы, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.

На видео, распространенном ФСБ, задержанный говорит, что работал на СБУ, и признался в минировании автомобиля экс-сотрудника украинской спецслужбы. По его словам, сначала ему дали задание следить за машиной, а потом подорвать его. Бомбу к днищу внедорожника Прозорова задержанный прикрепил ночью 9 апреля.

Напомним, что автомобиль Прозорова был взорван в Москве на Коровинском шоссе днем 12 апреля. Сам экс-сотрудник СБУ в результате взрыва серьезно не пострадал.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами много лет, он передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. Несколько лет назад он переехал в Россию. В СБУ он работал до 2018 года.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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