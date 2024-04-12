Взрыв в Москве: подорвали машину бывшего сотрудника СБУ

Около полудня в Москве на Коровинском шоссе прогремел взрыв, в результате которого был поврежден автомобиль и ранен его владелец. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело – следователи устанавливают обстоятельства этого инцидента.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала Shot, владельцем взорвавшейся машины является бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Основная версия следствия – сразу после того, как он включил зажигание сработало заложенное самодельное взрывное устройство.

Как отмечается, много лет Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. Несколько лет назад он переехал в Россию. В СБУ он работал до 2018 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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