ВСУ атаковали Курскую область с помощью воздушного шара

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Курской и Белгородской областями РФ. Все аппараты были запущены с украинской стороны.

По данным МО РФ, одна атака пресечена около 08:15 мск, вторая – около 09:30 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области», – сообщили в Минобороны.

Остальные воздушное цели сбиты над Белгородской областью. ВСУ пытались атаковать регион с помощью трех дронов самолетного типа.

Накануне украинский беспилотник сбросил бомбу на автогазовоз в Горловке.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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