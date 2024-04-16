В трех тюменских районах объявлена срочная эвакуация

Губернатор Тюменкой области Александр Моор объявил срочную эвакуацию для жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Школьников перевели на дистант, сообщил информационный центр областного правительства.

Гидрологи в прогнозе на начало апреля пообещали превышение исторического максимума, но уточненные данные показали, что воды будет еще больше.

«В уточненном прогнозе Росгидромета сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому начинаем срочную эвакуацию населения. Ситуация очень серьезная», – сказал глава региона в видеообращении.

В правительстве уточнили, что в ПВР из Казанского района срочно перевозят жителей сел Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильинка, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки.

Школьников из Ишима, Ишимского, Казанского и Упоровского районов перевели на дистанционное обучение. Департамент образования и науки Тюменской области держит на особом контроле ситуацию в Абатском, Викуловском, Исетском, Ялуторовском, Ярковском, Тобольском районах и городе Ялуторовск. Школы там пока работают в обычном режиме, но при повышении угрозы паводка их тоже переведут на дистант, сообщили в правительстве региона.

Ранним утром жители Ишима получили сообщения с призывом к срочной эвакуации из-за критического подъема воды в одноименной реке. Специалисты сообщили, что волна паводка в Курганской и Тюменской областях окажется мощнее, чем предупреждали ранние прогнозы.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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