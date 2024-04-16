Пяти вузам выданы предостережения из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев и выдаче соответствующего сертификата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли РУДН, институт русского языка им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и Псковский государственный университет.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком. При этом большая часть мигрантов, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. В преступлениях замешаны сотрудники института русского языка им. А.С. Пушкина. Всего задержаны пять подозреваемых. Расследование ведется по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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