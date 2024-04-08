В Москве возбуждено уголовное дело о подложных сертификатах о владении мигрантами русским языком

В Москве возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком, преступлениях замешаны сотрудники института русского языка им. А.С. Пушкина. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

По версии ведомства, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД.

«При этом большая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», – уточнили в столичном СК.

Следователями при поддержке оперативных сотрудников территориального подразделения ГУ МВД России по г. Москве установлены и задержаны пять подозреваемых. Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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