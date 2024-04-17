Беспилотник ВСУ уничтожили над Татарстаном

Минобороны России сообщило об сбитии украинского беспилотника самолетного типа в небе над Татарстаном.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ по объектам на территории региона была пресечена около 11:20 мск. Вражеский дрон уничтожили дежурными средствами противоздушной обороны.

Ранее сегодня силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Мордовией. Также ночью средства ПВО нейтрализовали дрон ВСУ над территорией Орловской области.

Росавиация сообщала об ограничении работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода утром 17 апреля. СМИ отмечали, что аэрогавани не принимают и не отправляют самолеты из-за угрозы атаки беспилотников. В 10:18 мск сняли ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода.

Напомним, ВСУ впервые предприняли атаку на Татарстан с помощью БПЛА утром 2 апреля. Два украинских дрона атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, удар пришелся по общежитию «Алабуга Политеха». Пострадали 13 студентов, из них двое несовершеннолетние.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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