ВСУ пытались атаковать Брянскую область тремя метеозондами

ВСУ впервые попытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, три украинских воздушных разведывательных объекта сбиты силами ПВО над Брянским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Накануне Минобороны РФ сообщало о сбитом над Курской областью украинском воздушном шаре со взрывчаткой. В тот же день стало известно об обезвреживании обломков украинского метеозонда в Воловском округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Брянск, Наталья Петрова
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