ВСУ пытались атаковать Брянскую область тремя метеозондами

ВСУ впервые попытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, три украинских воздушных разведывательных объекта сбиты силами ПВО над Брянским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне Минобороны РФ сообщало о сбитом над Курской областью украинском воздушном шаре со взрывчаткой. В тот же день стало известно об обезвреживании обломков украинского метеозонда в Воловском округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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