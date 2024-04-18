Два человека ранены при обстреле Белгорода и района

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район утром 18 апреля. Два человека ранены, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Около 04:30 часов в районе Белгорода сработала система ПВО из-за обстрела с украинской стороны. 21 воздушная цель была сбита на подлете к городу, но несколько снарядов долетели до жилых районов.

«Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина – у нее осколочное ранение левой стопы», – пояснил губернатор в своем блоге.

Бригадой скорой помощи отвезла раненую женщину в больницу, ей оказывают помощь. Последствия воздушной атаки на земле уточняются.

Поздним вечером 17 апреля система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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