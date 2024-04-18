В Оренбургской области вода ушла из 876 домов за сутки

Еще 876 жилых домов в районе наводнения в Оренбургской области освободились от воды за сутки. С начала паводка эвакуированы более 16 500 человек.

«За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населённых пунктах и одном СНТ в девяти районах. Подтоплены 1 208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в четырех районах», – сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

По данным гидрометцентра, уровень воды на реке Сакмара у поста Татарская Каргала за сутки поднялся на 38 см и достиг 873 см, что на три см выше опасного уровня. Вода в реке Урал в районе Орска спала на 22 см за сутки, в Оренбурге – на 35 см.

С начала паводка в регионе эвакуированы более 16 500 человек. В Оренбурге 1 907 жителей вынуждены оставаться вне дома из-за наводнения.

Вода начала уходить из Оренбурга 14 апреля впервые с начала рекордного паводка. На утро 17 апреля подтопленными оставались 15 112 домов. Всего по стране 203 населенных пункта пострадали от половодья.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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