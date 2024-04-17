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Среда, 17 апреля 2024, 10:31 мск

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В России число подтопленных из-за паводка домов за сутки выросло более чем на 1000

Архив, скрин видео пресс-службы администрации Оренбурга

В России за минувшие сутки число жилых домов, подтопленных из-за половодья, увеличилось на 1 097 и превысило 16 тысяч. Об этом сообщили в оперативных службах.

На утро среды, 17 апреля, в 203 населенных пунктах количество подтопленных домов составило 16 057, рассказал собеседник ТАСС. Также выросло число подтопленных приусадебных участков. «За сутки их количество выросло до 31 039, это на 3 351 больше, чем было накануне», – уточнили в оперативных службах.

Больше всего жилых домов подтоплено в Оренбургской области – 15 112, Курганской области – почти 670, Самарской области – 173. Кроме того, подтоплено 97 низководных мостов и 89 участков автомобильных дорог.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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