Казахстан остановил добычу на 634 нефтяных скважинах из-за паводка

Порядка 634 нефтяных скважин в Казахстане были остановлены из-за наводнений. Объемы добычи в стране упали на 16 тыс. тонн, следует из данных министерства энергетики республики.

Владельцы более 140 скважин вновь начали качать нефть после укрепления объектов от затопления.

«В ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях приостановлена работа 634 скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн. Восстановлена работа 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах», – цитирует сообщение министерства агентство «Прайм».

По данным МЧС республики, остаются подтопленными 5 718 частных домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. 60 поселений остаются без транспортного сообщения, 66 участков дорог размыты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал весенние паводки в текущем году самым масштабным бедствием в стране за последние 80 лет. Режим ЧС введен в 10 регионах, чтобы справиться с ситуацией, спасателям помогают Нацгвардия и военные.

Астана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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