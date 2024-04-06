В Казахстане паводки стали сильнейшим бедствием за 80 лет

Весенние паводки в текущем году стали самым масштабным бедствием в Казахстане за последние 80 лет, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Режим ЧС введен в 10 регионах, спасателям помогают Нацгвардия и военные.

«Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме», – сказал президент в обращении к гражданам.

Текст обращения опубликован на сайте главы государства.

Режим ЧС местного масштаба объявлен в 10 регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Мобилизованы ресурсы МЧС, МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. На местах работают десятки тысяч волонтеров.

Токаев поручил правоохранителям обеспечить порядок на пострадавших территориях, а правительству – разбронировать госрезерв, чтобы выделить помощь жителям.

«Правительству необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное – не допустить человеческих жертв», – добавил президент.

В России 36 регионов страдают от весенних подтоплений в результате резкого потепления. Более 3 000 специалистов ликвидируют последствия паводка. В Орске Оренбургской области из-за быстрого таяния снегов и льда прорвало дамбу. Более тысячи человек вывезены с подтопленных территорий, эвакуация объявлена еще в нескольких поселениях.

Астана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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