УрФУ выплатит студентам из подтопленных территорий России и Казахстана матпомощь

Уральский федеральный университет выплатит студентам, у которых дома попали в зоны подтопления, до 20 тысяч рублей. Для этого нужно подать заявление и предоставить несколько документов.

Как пояснили в пресс-службе УрФУ, помощь будет оказана и студентам-бюджетникам, и студентам-контрактникам. Речь идет о ребятах не только из Оренбургской области, но и из других затопленных территорий, в том числе из Казахстана.

Студенты, которые обучаются очно на бесплатной основе, должны обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Им будет выделено до 20 тысяч рублей из бюджета. Для подачи заявления нужна копия справки о том, что дом находится в зоне затопления. Для работающих или студентов старше 23 лет необходима также справка о доходах.

Студенты, которые обучаются платно, могут обратиться в Союз студентов (профком). Для подачи заявления потребуется копия справки из местного управления МЧС России или администрации поселения о том, что дом попал в зону затопления, номер продленного профсоюзного билета и реквизиты банковской карты. Матпомощь также составит до 20 тысяч рублей, но выплачивать их будет профком за счет собственных средств.

Напомним, из-за паводков в Казахстане режим ЧС введен в 10 регионах. В российском Орске из-за быстрого таяния снегов прорвало дамбу. Всего на сегодняшнее утро в Оренбургской области подтоплено 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ. Эвакуировано 6399 человек, в том числе 1768 детей. В Орске затоплено 6995 жилых домов, из них эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. Ситуация с паводком стремительно ухудшается в Курганской и Тюменской областях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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