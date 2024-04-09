Сирена прозвучала в Оренбурге – власти просят жителей экстренно эвакуироваться

В Оренбурге утром 9 апреля прозвучала сирена, местные власти призвали всех, кто находится в зоне возможного подтопления, немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В городе действует режим ЧС. По данным горадминистрации, уровень воды в реке Урал в областном центре приближается к опасной отметке в 930 см и составляет на восемь часов утра 897 см.

В мэрии заявили, что вода в Урале и Сакмаре захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления. В зоне подтопления находятся дачные массивы в поймах рек Урал и Сакмара, а также районы Форштадт и восемь поселков – Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. В свою очередь пресс-служба губернатора региона сообщила, что на данный момент в Оренбурге подтоплено пять микрорайонов и поселков и 18 СНТ.

По состоянию на 8:00, в Оренбурге подтоплено 2032 приусадебных участка, 1580 домовладений – за сутки количество увеличилось на 78 и 63 соответственно. Эвакуировано 822 человека, в том числе 40 детей. В двух пунктах временного размещения находится 51 человек, в том числе 19 детей. В готовности находятся еще три пункта временного размещения и пункт длительного проживания, сообщили в мэрии.

В аварийно-спасательных работах задействовано 259 человек, 93 единицы техники, 41 лодка, беспилотники для оценки ситуации с воздуха. «Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства», – говорится в сообщении пресс-службы.

По прогнозу специалистов, уровень воды будет подниматься сегодня и завтра, а 10 апреля достигнет пика.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков сегодня во второй раз прибыл в Оренбургскую область после начала сильнейшего половодья в регионе. Министр совершит облет подтопленных территорий и скоординирует дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства.

По последним данным региональных властей, в Оренбургской области подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ. Эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей. В Орске затоплено 6995 жилых домов, из них эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.

В ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще порядка 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. приусадебных участков в 35 населенных пунктах.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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