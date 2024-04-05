Уже 36 регионов РФ страдают от паводков

Число регионов, страдающих от весенних подтоплений, выросло до 36. Уже 1 970 жилых домов и более 10 000 приусадебных участков подтоплены в результате резкого потепления, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Подтопления также затронули 190 низководных мостов, 120 участков автодорог. Более 3 000 специалистов ликвидируют последствия паводка: оказывают адресную помощь жителям, организуют лодочные переправы, привозят продукты и предметы первой необходимости.

По данным министерства, в Оренбургской области подтоплены 1100 домов и 3734 придворовых участка. Спасатели эвакуировали 2176 человек, в их числе 509 детей. В ПВР обратились 136 человек.

«Алтайский край: в 46 населенных пунктах подтоплены 107 жилых домов и 535 приусадебных участков. В ПВР находятся 29 человек, еще 34 пункта подготовлены», – говорится в сообщении МЧС.

В Самарской области подтопления зарегистрированы в 27 населенных пунктах. От воды пострадали 656 жилых домов, 1 314 приусадебных участков, восемь низководных мостов. Эвакуированы 456 человек, среди которых 74 ребенка, но в ПВР обратились только 56 человек. Подготовлены 19 пунктов для размещения пострадавших, но пока востребованы шесть.

Специалисты МЧС предупредили о подтоплениях в 23 субъектах из-за резкого потепления и ненастной погоды. На Южном Урале режим ЧС введен в Варнинском и Брединском районах, а режим повышенной готовности – в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах из-за повышения уровня воды. В Подмосковье из-за быстрого таяния снега разлилась река Озерна и залила мост, отрезав поселок от остальной части области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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