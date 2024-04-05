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Пятница, 5 апреля 2024, 14:09 мск

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Паводок в Подмосковье отрезал от транспортного сообщения два населенных пункта: в Рузском районе подтопило мост

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В результате интенсивного таяния снега в Подмосковье произошел подъём воды в реке Озерна в Рузском районе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, спасатели 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали лодочную переправу на подтопленном паводком мосту, ведущему к деревне Слобода.

Заместитель начальника территориального управления №2 Александр Матох уточнил, что до жилых домов паводковые воды, не добрались, так как деревня находится на возвышенности. «Однако вода затопила мост, который проходит к населенному пункту, из-за чего появились определенные неудобства и затруднения для тридцати пяти жителей деревни, двое из которых дети школьного возраста», – отметил он.

В региональном МЧС отметили, что, кроме Слободы, от транспортного сообщения отрезано также село Слемские Борки в городском округе Луховицы. Как пояснили РИА «Новости» в ведомстве, в этом населенном пункте находятся 38 человек, в том числе двое детей. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера ГИМС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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