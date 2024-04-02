Паводки угрожают 23 регионам из-за резкого потепления

Специалисты МЧС предупредили о подтоплениях в 23 субъектах из-за резкого потепления и ненастной погоды. В Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах в зоне паводка уже оказались более 400 жилых домов и более 2,5 тыс. приусадебных участков.

«Из-за повышения температуры воздуха и обильных осадков возможно осложнение ситуации в 23 субъектах. В зоне риска свыше 640 жилых домов, более 2590 приусадебных участков, 26 мостов и 13 участков автодорог», – сообщила пресс-служба министерства.

По оценке учёных ВНИИ ГОЧС, в Башкирии, Мордовии, Оренбургской и Нижегородской областях в апреле высок риск подтопления территорий в нижних бьефах, в том числе из-за изменения режимов сбросов на ГЭС. Паводки грозят жителям низинных районов Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Такие же предупреждения выпущены для Карелии, Вологодской, Ленинградской областей и Ильмень-Волховской поймы Новгородской области.

Сейчас в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах подтоплены свыше 440 жилых домов и более 2 600 приусадебных участков. Паводки также затронули 70 участков автодорог и 120 низководных мостов.

Ранее специалисты предупредили жителей Свердловской области о риске подтопления в бассейнах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Чусовая. В Челябинской области в зону паводка могут попасть 56 поселений. Власти готовят ПВР на 13,5 тыс. человек для размещения вероятных пострадавших.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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