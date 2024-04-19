Командир разбившегося в Ставрополье бомбардировщика уводил самолет от жилых домов

Командир экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крое, катапультировал остальных летчиков, а сам уводил бомбардировщик от жилых построек.

По предварительной версии, причиной падения военного самолет стал отказ одного из двигателей. Командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых домов.

Авиакатастрофа произошла в Красногвардейском районе. Ту22М3 возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту самолета не было. Разрушений и жертв на земле нет.

Таким образом, жертвами ЧП стали два человека, тело одного из погибших нашли. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

«Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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