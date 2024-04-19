ВСУ ранили двух женщин в белгородском селе

Украинские боевики ранили двух женщин во время обстрела Белгородского района. Ранеными занимаются медики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори. Два человека пострадали: у одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй – осколочные ранения нижней конечности», – написал глава региона в телеграм-канале.
Обеих женщин скорая отвезла в больницу, ими занимаются врачи.
Обстрел также повредил три частных дома. Экстренные службы работают на месте происшествия. Местные власти и оперативные службы проводят подомовой обход территории, попавшей под обстрел.
За ночь система ПВО помешала Украине атаковать российские регионы с помощью дронов, тактических ракет, реактивных снарядов. 16 беспилотников самолетного типа и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над Белгородской областью.
Белгород, Наталья Рязанова
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