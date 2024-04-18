ПВО отбила атаки ВСУ на три региона: сбиты 20 дронов, 19 ракет «Вампир»», две «Точки-У» и пять шаров

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь пресекли попытки Киева атаковать три российских региона с применением оперативно-тактических ракет, реактивных снарядов, беспилотников и малоразмерных воздушных шаров. Об этом сообщило Минобороны России. Речь идет о Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.

По данным ведомства, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», 16 БПЛА самолетного типа и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над Белгородской областью. Еще три беспилотника сбиты над Ростовской областью. В Воронежской области перехвачен один дрон и уничтожены три малоразмерных воздушных шара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате двух ночных обстрелов ВСУ пострадали два человека в Шебекино и в поселке Разумное-71. Накануне поздно вечером система ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО «Вампир», выпущенных ВСУ. Ночью на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель.

В Воронеже при атаке украинских дронов пострадала женщина, повреждены четыре домовладения и пилорама, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «При падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения», – уточнил он. Пострадавшая госпитализирована, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Также, по его словам, пострадала пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев. В Каменске-Шахтинском в промышленном здании повреждено остекление. «Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные мероприятия», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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