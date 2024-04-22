Над Белгородщиной сбит украинский дрон

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью дрона, но система ПВО сорвала атаку. Последствий на земле нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

В результате обстрела села Новая Таволжанка с украинской стороны убита беременная женщина, еще три человека ранены.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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