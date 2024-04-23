Четыре украинских реактивных снаряда перехвачены над Белгородской областью

В ночь на 23 апреля над Белгородской областью были уничтожены четыре украинских реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха». Ракеты перехватили дежурные средства противоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщал, что на подлете к Белгороду силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Предварительно, никто не пострадал. «В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

До этого Гладков сообщил, что за время проведения специальной военной операции в результате украинских обстрелов в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадал 651 человек, из них 51 ребенок.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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