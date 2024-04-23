ФАС нашла сговор на 2,8 млрд при исполнении нацпроектов в Москве, Приморье и ХМАО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в рамках исполнения национальных проектов. Строительные компании договорились держать цены на торгах в Москве, Приморском крае и ХМАО.

«ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и два индивидуальных предпринимателя договорились поддерживать цены во время пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей. Если вина представителей бизнеса будет доказана, им грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 72 млн рублей из средств нацпроекта «Демография». При строительстве крытого футбольного манежа были оплачены строительно-монтажные работы, которые заведомо провели с нарушениями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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