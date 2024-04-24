Глава Курской области рассказал о последствиях атаки дронов

Атака беспилотников с украинской стороны не причинила вреда на земле, сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Сегодня ночью над территорий Курской области были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет», – написал губернатор в своем блоге.

Незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки БПЛА, а час спустя в области была объявлена ракетная опасность. Минобороны РФ подтвердило уничтожение трех дронов над Курской областью. Всего за ночь ВСУ пытались атаковать пять регионов РФ.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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