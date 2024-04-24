Генпрокурор пригрозил ответственностью виновным в масштабном ущербе от паводков

Генеральная прокуратура будет добиваться ответственности для всех, кто виноват в масштабном ущербе от паводков 2024 года, заявил глава ведомства Игорь Краснов. Регионы не смогли вовремя отреагировать на большую воду в том числе из-за неполных гидрологических прогнозов.

Краснова отметил, что одной из причин масштаба нынешнего половодья стало построением прогнозов без использования гидрологической сети. В прошлом году систему проверили и выяснили, что пятая часть из тысячи автоматизированных комплексов не работает. В январе Генпрокуратура потребовала устранить нарушения, но принятые меры не помогли.

«Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались. Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», – сказал Краснов во время выступления в Совете Федерации. Трансляция велась на сайте СФ РФ.

Генпрокурор подчеркнул, что половодье нанесло огромный ущерб имуществу граждан, регионов и экономике страны. При этом, волна паводка все еще движется от региона к региону.

5 апреля поток паводковых вод прорвал дамбу в Орске, в результате чего были подтоплены более 4,5 тыс. домов, тысячи жителей были эвакуированы. Глава Минстроя Ирек Файзуллин после осмотра пострадавшей дамбы усомнился, что строительство сооружения стоило якобы потраченных на него 910-930 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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