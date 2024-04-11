Глава Минстроя заявил, что дамба в Орске не могла стоить миллиард рублей

Дамба в Орске представляла собой земляной вал и не могла стоить миллиард рублей, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Министр прибыл в Оренбургскую область 10 апреля по поручению президента страны. Файзуллин осматривает пострадавшие от паводка регионы для проработки плана по восстановлению. После Оренбуржья министр посетит Курганскую и Тюменскую области, сообщила пресс-служба Минстроя.

Во время поездки в Орск министр усомнился, что возведение дамбы для сдерживания паводковых вод стоило потраченных на нее денег. Напомним, дамбу ввели в эксплуатацию в 2014 году, а ее строительство обошлось бюджету в 910-930 млн рублей.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба. Дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров. С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал», – цитирует министра агентство «Прайм».

5 апреля МЧС России сообщило, что поток паводковых вод прорвал дамбу в Орске. Число подтопленных домов в Орске превысило 4,5 тыс., более 2000 человек эвакуировали из опасной зоны.

Орск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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