Девушка убила новорожденного сына маникюрными ножницами под Тверью

В городе Осташков Тверской области 19-летняя девушка убила новорожденного сына маникюрными ножницами. Возбуждено уголовное дело, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным следствия, подозреваемая 2005 года рождения 23 апреля родила сына дома, не обращаясь за медицинской помощью. Малыш родился живым, но молодая мать изранила его голову и тельце ножницами для маникюра.

«От полученных телесных повреждений новорожденный скончался на месте происшествия. Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, назначено проведение медицинских экспертиз», – пояснили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

В Новосибирской области в подвале частного дома нашли тело младенца. По версии следствия, мать родила ребенка тайком, убила и спрятала тело.

Осташков, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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