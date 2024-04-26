ВСУ убили курянина во время обстрела Глушковского района

Житель села Коровяковка Глушковского района убит во время обстрела с украинской стороны. Повреждены пять жилых домов и магазин, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Коровяковка. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Повреждены пять домовладений, магазин и личный автомобиль», – перечислил глава региона в своем блоге.
В результате обстрела также повреждена газовая труба, и село частично осталось без света. Аварийные службы начнут ремонт, как только военные подтвердят, что обстановка стала безопасной.
Накануне ВСУ атаковали сразу четыре района в Курской области. Мирные жители не пострадали.
Курск, Наталья Рязанова
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