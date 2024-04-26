В турецком отеле нашли мертвого россиянина

Полиция Турции расследует смерть туриста из России. Тело россиянина нашли в отеле в Аланье, передает TGRT Haber.

Сотрудники отеля нашли гражданина РФ мертвым в беседке на территории комплекса. Прибывшие на вызов медики подтвердили, что постоялец мертв, и тело отправили в институт судебной медицины для установления причины смерти.

Персонал отеля также вызвал полицию. Предварительно, 61-летнего погибшего звали Дмитрием.

В январе на турецком курорте Кемер пропала российская туристка. Поисковый отряд нашел ее тело в горах. Полиция выясняет причину и обстоятельства ее смерти.

Аланья, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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