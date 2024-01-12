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Пятница, 12 января 2024, 15:47 мск

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В Турции нашли тело пропавшей туристки из России

Поисковый отряд обнаружил тело россиянки, которая пропала в Турции. Женщина погибла в горах. Проводится расследование.

Жительница Кирова прилетела на турецкий курорт Кемер 30 декабря. 8 января она должна была вернуться домой, но в самолет не села и на связь с родственниками не вышла. Мать пропавшей женщины подала заявление в полицию.

В Турции организовали поисковую операцию, в которой помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов участвовали и русскоговорящие волонтеры. Тело женщины обнаружили в горах. По предварительной версии, россиянка сорвалась со скалы, сообщает РИА «Новости».

Турецкие правоохранители расследуют обстоятельства гибели женщины. Российские дипломаты находятся в контакте с полицейскими.

Не исключено, что российская туристка могла стать жертвой преступления, пишет телеграм-канал «Baza». Как рассказала подруга погибшей, место, где нашли тело, ранее обследовали поисковики, но обнаружить труп удалось только 11 января, поэтому не исключено, что его могли подкинуть туда совсем недавно.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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