Белгородец ранен при атаке украинских дронов-камикадзе

ВСУ атаковали Шебекинский округ с помощью дронов-камикадзе. В селе Вознесеновка ранен мужчина, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мишенями для дронов стали автомобили. Взрывом на шоссе повреждена цистерна зерновоза, но водитель остался жив. Еще два FPV-дрона атаковали движущиеся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал.

«Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор: проникающие осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Еще один беспилотник взорвался рядом с припаркованной «ГАЗелью». Взрывом выбило стекла в соседнем магазине.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района и повредили линию электропередач. Шесть поселений временно остались без света.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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