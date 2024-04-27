Белгородец ранен при атаке украинских дронов-камикадзе

ВСУ атаковали Шебекинский округ с помощью дронов-камикадзе. В селе Вознесеновка ранен мужчина, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мишенями для дронов стали автомобили. Взрывом на шоссе повреждена цистерна зерновоза, но водитель остался жив. Еще два FPV-дрона атаковали движущиеся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал.
«Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор: проникающие осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.
Еще один беспилотник взорвался рядом с припаркованной «ГАЗелью». Взрывом выбило стекла в соседнем магазине.
Накануне ВСУ обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района и повредили линию электропередач. Шесть поселений временно остались без света.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»