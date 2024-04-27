Пять человек ранены при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Белгородское село Вознесеновка подверглось второй за день атаке украинского дрона-камикадзе. Пострадали пять человек, в том числе девочка-подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник упал на дорогу в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа и взорвался. В результате повреждены три автомобиля. Различные ранения и травмы получили пять мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка.

Несовершеннолетняя с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу, уточнил глава области. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Водитель одной из машин госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы. Кроме того, в больницу доставлены женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями, проникающими в живот.

«Еще один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Утром 27 апреля при атаке дронов-камикадзе ВСУ в селе Вознесеновка был ранен мужчина. Один из беспилотников ударил в трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчину госпитализировали с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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