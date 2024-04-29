Ликвидированные в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как возможные участники нападения на полицейских 22 апреля

Стали известны новые обстоятельства ночного вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое полицейских погибли и ещё четверо получили ранения, а пятеро бандитов в итоге были убиты.

Как сообщила пресс-службе республиканского главка Следственного комитета, ликвидированные преступники опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года. Тогда бандиты расстреляли наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», в результате чего двое пострадавших скончались на месте от огнестрельных ранений, третий – был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По факту ночного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов).

По уточненным данным следствия, ночью 28 апреля пятеро местных жителей совершили нападение на наряд ДПС МО МВД России «Карачаевский», несущий службу в поселке Мара Аягъы Карачаевского района. Фигуранты, подъехав на автомашине марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство, после чего произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим. В результате боестолкновения все фигуранты ликвидированы. Двое сотрудников полиции погибли на месте, четверо госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

Черкесск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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