За полгода около 400 бывших иностранцев лишили гражданства РФ за преступления

МВД России с октября прошлого года прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Всего с начала действия федерального закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспорта РФ, было принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, уточнили в МВД.

Напомним, 26 октября прошлого года в России вступил в силу федеральный закон о лишении приобретенного гражданства бывших иностранцев, совершивших отдельные преступления или создающих угрозу национальной безопасности России.

Согласно документу, российское гражданство бывших иностранцев подлежит прекращению за совершение преступлений по 64-м статьям УК, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, дезертирство, призывы к введению санкций и развязыванию войны, уклонение от прохождения военной службы, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны, участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации и др.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube