В России хотят ограничить сроки пребывания лишенных гражданства лиц

Власти России хотят закрепить сроки возможного пребывания в стране лиц, которые лишились гражданства РФ. Соответствующий законопроект разработало Министерство внутренних дел и одобрило правительство.

«Закон о гражданстве вступил в силу в октябре прошлого года, но правовой статус апатридов остается неопределенным. Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации», – пишут «Известия».

Согласно новому закону о гражданстве, лишиться его могут лица, совершившие преступления, подпадающие под 60 статей Уголовного кодекса. В том числе дискредитация армии и тяжкие преступления, а также действия, создающие угрозу национальной безопасности страны. Эта форма распространяется на нарушителей, которые приобрели гражданство России не по рождению.

Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении. Пока же эти люди находятся в России с неурегулированным правовым статусом, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Документ согласован с Минэкономразвития, Минтрудом, МИДом и государственно-правовым управлением президента России. Федеральная служба судебных приставов (ФССП), одобрив поправки, предложила наладить взаимодействие между МВД и ФССП по обмену информацией в отношении лиц, находящихся на территории страны, гражданство которых прекращено, а также по наличию в отношении таких людей ограничений в праве въезда в Россию.

Кроме того, законопроект предлагает упрощенный порядок выдачи вида на жительство для тех, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Также предлагается сохранить преференции для ценных специалистов. Они смогут претендовать на оформление ВНЖ без получения разрешения на временное проживание, а срок осуществления трудовой деятельности для них увеличат с шести месяцев до года по определенной профессии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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