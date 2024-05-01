ПВО за ночь сбила шесть украинских дронов над четырьмя регионами России

Силы противоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

Три БПЛА самолетного типа были нейтрализованы в Воронежской области, по одному – в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

Ранее о сбитых дронах ВСУ сообщил воронежский губернатор Александр Гусев. По его словам, один из беспилотников был уничтожен в пригороде Воронежа. Никто не пострадал, уточнил глава региона. «В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших при атаке БПЛА нет. Он не уточнил, если ли разрушения.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщал об уничтожении беспилотника в Медвенском районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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