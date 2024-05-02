ПВО сбила 12 украинских дронов над пятью регионами РФ

Российская система ПВО помешала ВСУ атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 2 мая 12 украинских дронов нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА: пять над территорией Брянской области, один над территорией Курской области, один над территорией Белгородской области, два над территорией Ростовской области и три над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что дроны сбиты около Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. «В результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», – написал глава региона в телеграм-канале.

В Брянской области также никто не пострадал, заверил глава региона Александр Богомаз. Дроны сбиты над Стародубским округом и над Погарским районом, на местах падения обломков работают оперативные службы.

Незадолго до полуночи украинский беспилотник смог прорваться к Курской области и оставил без света поселок Поныри.

«В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», – сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем блоге.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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